中印明舉行第14輪軍長級會談　華促相向而行

中國與印度的邊境糾紛持續，中國外交部發言人汪文斌周二（11日）證實，經雙方商定，中印將於周三（12日）在實際控制線中方一側的莫爾多（Moldo）會晤點，舉行兩國第14輪軍長級會談。

汪文斌周二主持例行記者會時，證實中印周三舉行新一輪軍長級會談，但未有透露出席代表、會談方向等詳情。他表示，當前中印邊境局勢總體穩定，兩國正通過外交和軍事渠道保持對話溝通，希望印方能與中方相向而行，推動邊境事態盡快從應急處置轉入常態化管控階段。

較早前有印媒引述印度消息人士指，為了解決針對拉達克東部地區長達20個月的對峙問題，中印雙方正為新一輪的指揮官會談準備，稱「任何事情都可能發生」，前線局勢仍不確定。另有高層消息表示，雖然局勢已穩定一段時間，但雙方仍存在「信任赤字」；又稱雙方將討論陷入僵局的脫離接觸進程，但對新一輪會談並不樂觀。

白宮發言人普薩基周一（10日）在記者會上被問及中印邊境糾紛時，呼籲中國不要恐嚇鄰近國家。她表示，美方持續密切關注局勢，支持通過對話與和平手段解決相關爭議；又稱已對中國在印太地區與全世界的行為清楚表態，認為會構成不穩定，美方將持續與夥伴站在同一陣線。