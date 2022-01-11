台日經濟貿易會議開幕　聚焦解禁福島食品

第45屆台日經濟貿易會議周二（11日）展開，外界聚焦台灣會否解禁福島食品，有傳可能最快在1至3月期間解禁。日本台灣交流協會會長大橋光夫表示，期盼台灣盡早跟上歐盟及美國腳步，根據科學證據及國際標準處理福島等5縣食品。但台灣日本關係協會會長邱義仁則指，福島食品開放沒有時間表。

會議周二早上以視像形式舉行開幕式，大橋光夫和邱義仁分別代表致詞。邱義仁表示，此會議受新冠疫情影響延期，如今台日雙方克服疫情限制，透過視像重啟會議具有重要意義。他感謝日方提供台灣420萬劑疫苗，高居對台援贈疫苗之冠，並期盼雙方及早展開有關台灣申請加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）的建設性對話。但對於解禁福島食品，他不確定會不會談以及談多久才有結果。

大橋光夫表示，台灣對日本食品進口的管制措施，從科學根據和國際標準角度存在不少疑問；並提到去年9月美國已解除對日本食品所有進口限制，目前有很多科學證據證明日本食品的安全性。他表明，未來即使台灣解除對日本食品的進口限制，日本絕不會出口有健康疑慮的食品到台灣。對於去年台積電擬在日本設研發中心，並合資建半導體工廠，他希望未來台日進一步擴大合作，加強兩地產業正面發展。

在周二的開幕式過後，雙方將閉門展開事務階層討論，下月中旬再由兩會會長開會聽取相關報告。台灣的外交部表示，台日雙方長期透過經貿會議平台促成多項合作，如簽署投資協議等，合作領域涵蓋投資、產業合作、中小企業、電子商務、關務、知識產權等，已建立深厚信賴基礎及良好合作機制，期待藉本年會議進一步加強經貿合作與夥伴關係。