女大學生當傳銷誘逾萬人入會　一審判緩刑

山東19歲女大學生王某於4年前加入傳銷組織後，直接或間接發展各級會員萬多人，個人非法獲利68萬多元（人民幣，下同，約84萬港元）。日前，江蘇省淮安市清江浦區法院以組織、領導傳銷活動罪，一審判處王女有期徒刑1年，緩刑1年半，並罰款10萬元（約12.4萬港元）。

王女替一家名為「歐束」的公司，以銷售化妝品的名義引誘參加者購買產品，並繳納費用從而獲得產品銷售資格，各級代理門檻費用由800元至16.8萬元（約990元至20.8萬港元）不等。該公司及其代理商利用社交媒體誇大化妝品美容效果，展示銷售火爆及加入者領取巨額現金回報、購買豪車房產的圖片和影片，以支付高額返利為餌鼓勵代理發展下線。該公司有逾27萬名會員，層級結構最大深度14層，自2016年6月註冊以來共接受會員打款逾7億元（約8.56億港元）。

2017年，王女加入公司後升級為「戰略合夥人」，至2021年案發，直接或間接發展會員11,749人，直接或間接為公司收取資金合計991萬元（約1,228萬港元）。案件審理期間，王女的辯護律師提出案發時王女為在校學生，因母親身患癌症，需大筆治療費用才誤入歧途。現母親已去世，其父親及姐姐均患重病，家庭困難，建議結合其自首、從犯、認罪認罰情節適用緩刑。

法院審理認為，王女所犯行為已構成組織、領導傳銷活動罪，在共同犯罪中起次要作用，屬從犯，應減輕處罰。法院綜合考慮其犯罪情節及認罪悔罪態度，結合社區調查意見，對王女作出上述裁罰。另法院對王女扣押在案的違法所得28萬元（約34.7萬港元）予以沒收，上繳國庫，繼續追繳其違法所得約40.7萬元（約50.4萬港元），同樣予以沒收，上繳國庫。