響應美民主峰會　台外交部提出62項承諾

美國總統拜登上月9及10日主持召開「民主峰會」視像會議，台灣亦派代表出席。台外交部周二（11日）表示，台灣結合公共部門與民間團體，共提出62項具體承諾，內容涵蓋打擊貪腐、推動財政透明、開放政府、公民參與、反制假訊息、推動國際宗教自由、促進人權及勞工權等主題。

台外交部北美司長徐佑典在記者會上表示，已提交上述對內對外的具體承諾清單，期待與美國等全球民主夥伴攜手合作，共同推動全球民主與人權。打擊貪腐方面，台方承諾積極支持立法院通過《揭弊者保護法》、實施台灣首個「開放政府國家行動方案」及「開放國會行動方案」。防範威權主義方面，台方承諾建立公民投票電子聯署系統、持續實施《反滲透法》等。促進人權方面，台方承諾減少漁業部門的強迫勞動事件，包括台灣遠洋船隊等。

該清單的中英文版本資料已在台外交部網站發布。徐佑典表示，台灣未來將以這份承諾清單為基礎，持續努力鞏固台灣的民主制度及改善人權工作，並透過「台美印太民主治理諮商」及「全球合作暨訓練架構」等平台，與美國等理念相近國家合作，在印太地區以至全球推動自由、民主、人權、法治等普世價值。