內地打擊醫保詐騙　去年追繳醫保基金4.6億人民幣

內地公安部網站周二（11日）發布消息稱，截至去年12月25日，全國公安機關共偵破1,780宗各類詐騙醫保基金犯罪案件，拘獲4,240名疑犯，追繳涉案醫保基金4.6億元人民幣（約5.7億港元），聯合醫保部門關停處置299家醫藥機構。

過去一年來，公安部先後掛牌督辦22宗重大案件，重點打擊「假病人」、「假病情」、「假票據」等犯罪活動，成功打掉340多個犯罪團夥，並偵破一批重大影響案件。針對犯罪分子通過非法經營醫保回收藥品牟利等情況，公安機關集中偵破349宗非法經營醫保藥品案件，拘獲1,270名疑犯，涉案金額達15億元人民幣（約18億港元）。

各地公安機關依法嚴厲打擊幕後組織操縱者、骨幹成員，堅決斬斷非法利益鏈條，依法懲處職業收卡人、非法販賣藥品者等相關人員，全面查清犯罪團夥的資金流向，全力追繳贓款贓物。公安機關又加強與醫保、衞健等部門協作配合，完善監管機制，最大限度預防和減少此類案件的發生。

公安部有關負責人表示，下一步公安機關將進一步加大對詐騙醫保基金犯罪的打擊力度，廣闢線索來源，強化全鏈條打擊，既打騙保活動，又打流通環節，確保專項整治行動取得更大成效。