泰國認可台高端疫苗　完整接種可縮短入境隔離期

泰國周一（10日）公布，將台灣的高端新冠疫苗納入認可疫苗名單。自周二（11日）起，已完整接種該疫苗的旅客透過「沙盒計劃」從布吉入境泰國，隔離時間可減至7日。台外交部周二表示，已聯絡泰國外交部相關單位確認有關消息。

泰國外交部周一在申請通行證「Thailand pass」進入泰國的問答中，提到泰國政府認可的疫苗包括高端疫苗。根據泰國規定，目前入境泰國免隔離措施「Test & Go」，已因Omicron變種病毒株感染確診病例大增，而自去年12月暫停實施。目前完整接種當地政府認可疫苗的國際旅客，可透過沙盒計劃經布吉入境，在當地隔離7日後前往泰國境內其他地區而毋須再隔離。

泰國是繼新西蘭、帛琉、印尼、伯利茲後，全球第5個認可台灣高端疫苗的國家或地區。除了高端外，目前泰國政府認可的疫苗包括英國阿斯利康、美國輝瑞及德國BioNTech、美國莫德納、美國強生、俄羅斯衞星五號、大陸國藥、大陸科興，以及印度Covaxin。

泰國於去年11月1日啟動「Test & Go」計劃，容許來自63個國家和地區（包括台灣）且完整接種認可疫苗滿14天的旅客入境可免隔離。入境旅客如未接種認可疫苗，則需接受10日隔離。但去年12月21日，由於當地出現感染Omicron病例，政府公布暫停該計劃，只剩布吉沙盒計劃繼續運作。