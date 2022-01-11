留學生江歌被殺案　母待兇手出獄回國再提訴

中國籍女留學生江歌2016年在日本被殺，兇手前女友兼江的閨密劉鑫（後改名劉暖曦）因躲起未有施救，周一（10日）被山東青島市城陽區人民法院判處賠償江母江秋蓮共69.6萬元人民幣（約86萬港元）。江秋蓮周二（11日）表示，暫不打算對劉鑫上訴，但會待兇手出獄回國再提出起訴。

江秋蓮周二在北京就這宗備受關注的案件與媒體舉行座談會，她表示自己有了江歌後，便只有一個身份，就是江歌媽媽。此前曾開網店的她表示，要維持自己的生活，待2037年兇手陳世峰出獄回國後，將繼續對他的訴訟。她又稱如有能力，自己希望可回饋社會。其代理律師黃樂平表示，由於時間還比較長，目前尚未具體討論後續如何起訴陳世峰，怎麼追責要看江秋蓮的意願。

江秋蓮提到，到這天江歌被害已有1,895天，她只與劉鑫在2017年見過一次面，指摘：「她的道歉只是為了自己，還發布消息詆毀江歌，之後再也沒有道過歉。」據指，江秋蓮暫不打算就劉鑫侵犯江歌生命權糾紛案上訴，她坦言：「這5年怎麼過來的，每一天都是在痛苦中。」黃樂平則稱，江母需要沉澱一下自己的心情。至於劉鑫會否賠償，黃指判決尚未生效，如生效後劉沒在指定時間內履行義務，江母可申請強制執行。