頂替同事連續工作13時　抗疫醫護疲勞過度猝死

河南省近日爆發新一輪新冠肺炎疫情，當地政府近日加強防控措施。惟當地傳媒周二（11日）報道，周口市第一人民醫院120急救指揮中心主任王新華，近日在連續工作多個小時，不斷運送醫護及檢測物資後，於上周四（6日）凌晨因疲勞過度不幸逝世，終年55歲。

據報道，王新華本月3日接獲醫院通知，要求他到四通鎮執行排查疫情任務後，便放下搬家等事宜，迅速趕回醫院報到，並調配負壓救護車、核酸檢測物資等。及後，王新華得知負壓救護車司機牛威已接近1個月未有與孩子見面後，便主動承擔了對方的工作，親自駕駛負壓救護車前往四通鎮。

就這樣，從本月3日下午5時許到翌日上午7時許間，王新華連續工作13小時，在四通鎮3個行政村往返8次、往返醫院和四通鎮12次，轉運50多名醫務人員及防疫物資，確保了四通鎮近3,500名村民的檢測順利完成。

及後，王新華雖被安排返回指定隔離點休息了數小時，惟同日下午1時許又被要求四通鎮執行檢測任務，隨後又被安排隔離。隔離期間，他又多次致電同事，調配工作並持續遠程指揮，最終在上周四凌晨因疲勞過度猝死。