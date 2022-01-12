性侵女秘書怪她「太美」　工運領袖判賠43萬新台幣

前台灣勞工陣線理事長賴萬枝8年前參加勞工教育活動期間，趁女秘書喝醉無力抵抗後藉機性侵，事後還怪對方「長得太漂亮」。2020年賴男被判囚3年2個月；民事求償部分，台灣高等法院周二（11日）判他須賠償43萬元（新台幣，下同，約12.1萬港元），可上訴。

事發於，2014年6月12日賴男受邀參加某企業工會舉辦的2天1夜勞工教育活動，當晚入住在南投縣的一家森林會館。女秘書與賴男及其他同事聚餐飲酒後，因不勝酒力回房休息，賴知悉此事後，以探望她為由邀約其他同事前往她住宿的房間。

後來同事陸續離開，女秘書誤以為眾人皆已離去，所以放心倒臥在床上休息。賴男見狀竟先假裝離去，實則繼續待在她房間，趁她鬆懈之際，壓趴在她身上，強行親吻她嘴巴，且不顧她以手推開反抗，強行掀開她衣服用口咬她的胸部。

賴男隨後解開她的短褲鈕釦後，以手指性侵她，她奮力把賴推到門口要他出去，但賴卻說「今天發生這件事，如果對妳造成傷害我很抱歉，但是我有錯，妳更有錯，妳錯在長的漂亮又優秀，謝謝妳在工作上對我的幫助」。

刑事部分，歷審認定賴萬枝犯行明確，犯後態度不佳，判刑3年2月確定；民事部分，高院維持一審判決，考量被害人已獲犯罪被害人補償金40萬元（約11.1萬港元），判賴男須賠償43萬元。