招攬少女充當「氣氛組」　酒吧被判賠禮道歉

檢察院人員聯同多部門到涉案酒吧內執法。

江蘇淮安市漣水縣一間名為「漣水微時光酒館」的酒吧，長期聘用未成年人士在場內「搞氣氛」，又縱容未成年人到店內消費，且在主管部門作出行政處罰後仍未整改，最終被當地檢察院提起民事公益訴訟。內地傳媒報道，此案是江蘇省首宗酒吧侵害未成年人權利民事公益訴訟案件。

漣水縣檢察院第四檢察部主任胡慧慧指出，警方早前調查某宗案件時，意外發現多名少年長期出入當地一間酒吧，於是轉交主管部門調查；主管部門經查後，對該酒吧長期招用、接納未成年人的行為，作出合共11.8萬元人民幣（約14.6萬港元）的行政處罰。

然而，檢察院及後在聯合執法中，發現該酒吧依然肆無忌憚地招用、接納未成年人。考慮到該酒吧的行為已侵害很多未成年人的合法權益，並存在持續侵害的可能，檢方於是在上月對該酒吧提起民事公益訴訟。

案件近日在淮安市中級人民法院宣判，法官判決漣水微時光酒館立即停用招用未成年人、接納未成年人進入其經營場所的行為，並須在10內於省級媒體及漣水微時光酒館開設的社交帳號上向社會公眾賠禮道歉，如未在上述期限內履行義務，法院將在相關媒體刊登判決書主要內容，費用由漣水微時光及其經營者承擔。