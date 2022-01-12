棄水泥包裹樹洞　西湖景區新法修復古樹

為了迎接杭州亞運會及延續古樹生命，浙江省杭州市西湖景區水域管理處，近日對湖濱景區和湖中三島景區的19株古樹，展開保護復壯工程，猶如給每棵古樹展開健康Spa。工作人員張肖娟周二（11日）受訪指，遇到最難的一棵古樹修復花了4、5天。

張肖娟指，西湖景區多年前採用水泥包裹的封閉法，修補古樹樹洞，以保持樹體完整性及起到支撐作用。但她覺得封閉法的理念已不合時宜，而且用水泥包裹樹洞比較難看。因此，今次西湖古樹保護復壯遵循「補洞不補幹，補幹不補皮」的理念，嘗試採用開放法修復，對部分樹洞以清理防腐為主，做好殺菌、防蟲及引流等。

在過程中，園林專家根據每棵古樹的樹種特性、樹洞位置、大小及實地需求對症下藥。如小瀛洲上扇面亭旁的160餘歲南川柳，去除原來的水泥層，換上更結實協調的支撐，恢復出古樹原有的古樸自然之美。

園林專家亦透過擴大樹穴、鋪設適宜覆蓋物等措施，進一步改善古樹的生長環境。張肖娟認為，此種修復方式增強了古樹樹洞的透氣，使它自行癒合、成長，呈現出古樹的自然美，並提升景區的整體環境面貌。