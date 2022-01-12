強化反登陸作戰　台軍擬購機動布雷系統

台海局勢緊張之際，傳出台灣陸軍計劃向美國採購陸上機動布雷系統，總值逾48億元（新台幣，下同，約13.5億港元）。台軍希望在3年內獲美方同意出售，未來供部署在本島及外島的工兵部隊使用，運用在反登陸作戰中。

台媒周一（10日）報道，美國陸軍重新啟用火山（Volcano）拋撒地雷系統。它分為M139空中布雷及M136車載布雷版本，後者以美軍現役M977重型機動戰術卡車搭載，特點是機動性高、地雷散布面廣、作業人員少及作業速度快，可有效縮短阻絕設置時間，達到機動快速設障及阻滯敵軍之目的。台軍擬採購14套M136車載布雷系統，由台灣本島及金馬外島的工兵使用。

台軍參謀本部於2018年積極發展不對稱作戰，當時計劃籌建陸軍中程反裝甲導彈、陸上機動布雷系統。翌年以代號「獵犀專案」，採購400枚標槍反坦克導彈及42套發射系統。由於陸軍同年出現多項軍購案，包括採購美製M1A2T主戰坦克，以及購買陸射劍二防空導彈系統，導致陸上機動布雷系統採購延至本年才提出。

此外，台灣空軍本年發起「鳳雷專案」，擬斥資328億元（約92.4億港元）採購F16V Block 70戰機所需的4款導彈及兩款作戰莢艙，其中以AGM158聯合空對地距外導彈為軍購重點。報道指，台方提出縮短導彈射程，並模仿過去採購AIM120先進中程空對空導彈模式，先行保管在關島，待有需要時運回台灣使用。

不過，美方仍未批准出售，理由是AGM158射程達370公里以上，屬於半隱形遠程空對地導彈，難以偵測及穿透力強，可對大陸東南沿海展開源頭打擊。美方憂慮刺激北京，加劇緊張局勢，所以一直沒有點頭。