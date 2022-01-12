河南單日本土病例破百　安陽滑縣實施封閉管理

國家衞健委周三（12日）公布，前一日內地新增221宗新冠肺炎確診病例，其中本土病例佔166宗。河南疫情持續惡化，首次單日本土確診破百，新增118宗病例。該省安陽市滑縣周三宣布，即日起全縣實施臨時封閉管理，同時開展第4輪全縣核酸檢測。

河南新增本土病例中，安陽市佔65宗、許昌市41宗、鄭州市12宗；天津新增33宗，其中津南區28宗、西青區3宗、河西區2宗；陝西8宗病例均在西安市；廣東新增7宗均在深圳市。新增境外輸入病例有55宗，分別為上海、廣東各20宗，天津、福建各4宗，北京、廣西各2宗，江蘇、浙江、四川各1宗。同日新增32宗無症狀感染病例，4宗本土個案分別在天津津南區和廣東深圳，其餘28宗為境外輸入。至今內地累計104,189人確診，當中4,636人病亡。

為進一步遏制疫情擴散和蔓延，河南省安陽市滑縣周三凌晨宣布全縣管控措施再升級，所有小區禁止非居民進入、限制居民進出；全縣所有汽車原則上不得上路行駛；所有黨政機關、企事業單位一律在家工作；所有店舖、餐館飯店一律停業；客運班線和巴士、的士、網約車不得營運。

安陽市湯陰縣育才學校於本月8日出現一名從天津返回當地的學生確診，翌日全市3,335間中小學、幼稚園宣布停課，湯陰縣將育才學校封控管理的4,040人分送3個醫學觀察點隔離。據內媒報道，早前滑縣中小學宣布臨時停課要學生居家隔離，家長開車趕接學生返家，上千車塞爆中州大道。