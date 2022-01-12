台軍F16V訓練時墜海　發現戰機殘骸

台灣空軍F16V戰機成軍後發生首宗墜機事故，一架F16V周二（11日）訓練期間在嘉義墜海，上尉機師陳奕至今生死未卜。事後空軍立刻展開「天安特檢」，停飛所有同款戰機，監控解放軍軍機交由幻影戰機與經國號戰機負責。台行政院搜救指揮中心周三（12日）表示，陸海空兵力持續搜索，截至當日早上7時共出動10架次班機、1艦2艇、32車66人。至早上10時許退潮時，搜救人員發現多塊戰機殘骸。

事發後，台國防部徹夜派遣海鷗直升機5架次及定翼機3架次，空勤總隊出動搜救直升機2架次，徹夜在水溪靶場上空搜索並連續施放照明彈。現場搜救人員表示，離鰲鼓濕地北堤岸約1公里外海發現一灘面積約20平方米的漏油，疑為戰機墜海地點，但因海面風浪大，視線不佳，加上搜索地點臨近出海口，附近又有沙灘和蚵架，增加救援難度。

行政院搜救指揮中心周三表示，已經調派海巡署艦艇展開海面搜救，警察及消防員於岸際搜索，把握黃金72小時救人。除了上述空中搜救兵力，海巡署出動1艦2艇，另在地面派出18車40人，嘉義縣消防局亦出動5車8人、嘉義市消防局派2車4人、雲林縣消防局派3車4人、嘉義縣警察局派4車10人全力搜救。

墜海的F16V編號為6650，隸屬第4聯隊，由1998年出廠的總飛行時數為3,645小時，前年11月12日完成構改，交機後共飛行401小時。該戰機上次周檢是上月28日，一切正常，並無飛行安全問題。有退役中將認為，目前應可排除天氣因素，很可能是人為因素導致墜機，但無法完全排除機械問題；又指出陳奕接受F16換裝訓練已約22個月，卻只飛行60小時，僅為正常時數的三分之一。