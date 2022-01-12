深圳本土疫情持續　羅湖多家醫院局部停服務

廣東省深圳市連日出現新冠確診病例，該市衞健委周三（12日）公布，前一日再多7宗本土確診、1宗本土無症狀感染病例。該市羅湖區多家醫院周二（11日）起部分服務暫停。同日全市所有校外託管機構暫停提供託管服務，直至另行通知。為確保核酸採樣點可靠供電，南方電網深圳供電局已實行24小時供電監測。

繼周二下午公布的4宗本土確診病例後，深圳市衞健委再於當晚公布3宗本土確診和1宗無症狀感染個案，其中2人為早前確診者的家人，1名美容機構女員工為早前確診病例的密切接觸者，其餘1名物流公司員工則居於多名確診者所住的羅湖區清水河街道草埔西社區鶴圍村。截至周三凌晨零時，該市本輪病例連同無症狀感染累計增至12宗。

由於疫情變化，羅湖區人民醫院需抽調更多醫務人員參與社區一線防疫工作，導致門診服務受壓，該院周二宣布只維持最低的普通門診服務。羅湖區中醫院表示，自同日下午2時起，普通科門診停診直至另行通知，急症和兒科普通門診照常服務，有專科治療需要的患者可到急症接受治療。羅湖區婦幼保健院多科當日起也暫停服務。

另從南方電網深圳供電局處獲悉，自上周五（7日）以來，該單位細化落實供電服務應急預案，強化與屬地防疫部門聯防聯控機制，目前全市152家醫療機構、防疫指揮機構等常態化疫情防控重要場所和重點區域的電力均可靠供應。該局平均每周投入350人次、160車次開展供電設施巡視維護、用電安全檢查服務。在龍崗區，該局已組織對21處防疫酒店、11處防疫醫院、3處封閉場所、93處核酸採樣點開展巡查，確保可靠用電。