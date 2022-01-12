長三角未來4年　推進66項快聯快通交通工程

上海、江蘇、浙江和安徽的交通部門負責人召開視像會議。

長江三角洲地區3省1市交通部門主要負責人周二（11日）召開視像會議，共同發布2項倡議書，簽署3項協議書，並宣讀《關於攜手推動長三角地區交通運輸現代化建設的共同宣言》。長三角敲定未來4年推進66項快聯快通交通工程，涉及20項鐵路項目。

上海、江蘇、浙江和安徽的交通部門會上經過深入研究和協商，共同審議通過《長三角跨省市交通基礎設施快聯快通建設實施合作協議（2022-2025）》，確定未來4年即將實施的20項省際鐵路、16項省際高速公路、21項省際普通公路、9項省際航道項目清單，主力打造一體化、多層次的區域綜合交通網絡，全面提升長三角地區交通運輸快聯快通水平。

根據協議，長三角地區未來4年將加強幹線鐵路、城際鐵路、市域（郊）鐵路等在規劃、建設、管理等方面一體銜接，包括持續推進滬通鐵路二期、滬蘇湖鐵路、寧淮鐵路等項目；同時會加快推進跨省市公路建設，以及跨區域航道建設。長三角今年將有8條省際鐵路全線開工，或者分段開工。此外，3省1市還將協同推進長三角智慧綠色交通建設，打造長三角智慧走廊。