買身故者社保卡騙1700多萬人民幣　11公職人員遭起訴

中央紀委國家監委近日公布湖南省一宗涉案多達1,700萬元（人民幣，下同，約2,100萬港元）的騙取社保基金案，涉案的11名公職人員被移送司法機關起訴，28名負有領導和監督責任的黨員幹部被追責。

據中紀委國家監委網站周一（10日）消息，湖南省衡南縣一家銀行去年2月1日發現，有人在該行櫃員機上長時間操作多張銀行卡，因而觸發了系統報警。經公安部門調查發現，取款人是衡南縣人社局農保中心徵繳股股長陽某，他利用612張社保卡取出15萬多元現金（約18.6萬港元）。經查，自2015年底至去年1月期間，陽某勾結一些鄉鎮勞務站負責人，先後收集900多張身故者的社保卡，並利用訊息更新不及時的漏洞，趁系統繼續向上述社保卡發放社保資金，違規套取款項，並將部分據為己有。

陽某其後又拉攏買通衡南縣人社局農保中心發放股幹部廖某，請其幫助激活暫停的社保卡，並從中套取社保資金。為免被發現，陽某找到該中心主任伍某並送上好處費，讓他在每個月的養老金發放審批中「開綠燈」，還通過調高發放標準、前移發放時間等方式，套取更多資金。

辦案人員表示，涉案人員通過待遇續發、待遇補發和待遇調整等方式，共計套取並貪污逾1,700多萬元，其中陽某一人獨得1,500多萬元（約1,860萬港元）。目前，涉案贓款已全部追繳到位，涉嫌共同貪污的9名公職人員和涉嫌玩忽職守的2名公職人員被移送司法機關審查起訴。