美參議員提法案　擬制裁阻查疫源中國官員

中國科學院武漢病毒研究所曾被質疑是疫源。

美國多名參議員周一（10日）共同提出法案，要求中國政府在90天內配合國際調查新冠病毒的疫源，以確定是否與中國科學院武漢病毒研究所有關；如不配合，將授權美國總統對研究所及其相關機構、隱瞞資訊或阻止調查的官員等實施制裁。

共和黨籍參議員魯比奧偕同黨15名議員，提出《新冠病毒起源驗證、調查與認定法案》（Coronavirus Origin Validation, Investigation, and Determination Act，簡稱COVID法案）。若法案生效90天內，中國仍未容許國際針對武漢相關實驗室展開透明調查，包括武漢病毒研究所，將對該研究所、中科院及其附屬機構及實驗室的領導層，以及瞞疫官員等實施制裁。

法案指出，美國總統可凍結受制裁人士的在美資產、禁止他們入境美國、撤銷現有簽證等。法案亦要求總統，禁止提供聯邦經費給美國研究人員與武漢病毒研究所、相關附屬機構、其所設立或投資的科技公司人員展開的合作研究計劃；領取聯邦經費的美國研究人員或機構亦不准與中國人員或機構合作，進行病毒功能增益研究。