復旦附屬醫院爆耽誤治療　多次核酸檢測致孕婦流產

繼西安爆出孕婦因疫情關係，遭醫院拒收致流產，上海鄭女士近日也表示，去年在復旦大學附屬中山醫院青浦分院（下稱青浦中心醫院）因接受核酸檢測耽誤診治導致流產。醫院周一（10日）回應記者查詢稱，事發後該院已落實整改，並將針對存在的問題進行優化。

本身是醫護人員的鄭女士去年有第二胎並懷孕17周，她最後一次於青浦中心醫院接受產檢是於去年10月25日，當時情況正常。同年11月1日晚上7時許，她因發燒並腹痛，上廁所發現出血，自測體溫38.5℃，於是立即到醫院急症產科。她當晚約8時15分到醫院登記後，經醫生檢查認為陰道宮口未擴張，接受超聲波檢查亦顯示胎兒正常。醫生建議她住院，並着她到發燒門診就診。

當晚她分別在急症和發燒門診接受3次核酸檢測，而在第三次檢測後，發燒門診醫生要她等到有核酸檢測結果才到產科接受治療。當晚11時26分核酸檢測結果顯示鄭女士無感染，產科醫生才陪同她到產房，惟最終胎兒不保。鄭女士認為，在發熱門診等待核酸檢測結果的2個小時耽誤了她的診治。此外，她又發現在病歷上簽名的醫生，並非給她檢查的醫生。

事後醫院負責人承認病歷簽名出錯，又指發燒門診要求2次核酸檢測是按流程辦事。去年11月，她將事件分別向青浦區衞健委和青浦區衞健委衛生監督所反映，同月收到衞生監督所回覆稱，青浦中山醫院過度檢查和門診病歷醫生簽名不規範問題屬實，已下令整改。去年12月鄭女士找律師向法院起訴，要求醫院道歉並賠償，法院立案後進入案前調解階段。周一鄭女士表示，她已於周日（9日）與院方達成協議。