內地去年4.7萬人非法出入境　警破2497個偷渡團夥

國家移民管理局周三（12日）表示，公安部去年展開打擊妨害國（邊）境管理犯罪專項鬥爭以來，全國在一年內共偵破超過1.8萬宗有關刑事案件，查獲超過4.7萬人非法出入境，分別是前年的2.3倍及3.4倍。另搗毀2,497個偷渡犯罪團夥，搗毀797個各類中轉據點，查處1,116間涉案中介機構及企業。

國家移民管理副局長曲雲海在新聞發布會上介紹，內地近年口岸邊境偷渡形勢嚴峻複雜，境內外不法分子受暴利驅動，不斷翻新作案手法，通過陸路、海上偷渡等方式，組織、運送中外籍人員非法出入境從事違法犯罪活動。在專項鬥爭開展以來，全國有關部門嚴懲組織、運送外籍人員非法入出境活動，其中西南邊境非法出入境活動得到有效遏制，邊境不法人員「靠邊吃邊」問題得到有力整治。

曲雲海續指，專項鬥爭領導小組去年在各地建立「移民局統籌、立案地主偵、多地聯動、協同打擊」偵辦模式，對重大複雜、涉案人員眾多的123宗案件掛牌督辦，在全國多地發起多次收網行動，拘捕560名主要組織者，清查320間涉案企業，查處1.2萬名涉案人員，重挫各類組織偷渡犯罪團夥。

其中，當局針對逃竄、藏匿境內外的涉案首惡和骨幹，部署開展「捕蛇」行動，通過集中追捕、跨境執法合作，3個月內成功拘捕118名重要逃犯，循線摧毀盤據邊境地區的偷渡犯罪網絡。另在沿海地區，聯合海警、海關、海事等部門加強巡控，強化重點海域管控措施，清理整治「三無」船舶，加大邊境地區監管力度。