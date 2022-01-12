謊稱投資澳門賭場吸金　台詐騙首腦重囚17年

台灣一個詐騙集團早年謊稱投資澳門銀河娛樂城賭場，藉此巨額吸金逾51億元（新台幣，下同，約14億港元）。新北市地方法院近日以違反《銀行法》，判處詐騙集團首腦徐正倫17年有期徒刑。4名涉案台北市前警員則被判囚3年半至4年半不等。

台媒周三（12日）引述該案判決書指出，徐正倫從2012年開始借投資澳門賭場為名詐騙，並招攬松山分局偵查小隊前隊長蔡崇文合謀。後來，蔡崇文再協助招攬曾因破獲「雨衣大盜」案獲頒模範警察的松山分局警員吳崇雄及其妻子、中正二分局偵查佐潘昇達、以及婦幼隊偵查佐黃煇庭等人一同犯案。

蔡崇文於2014年退休後擔任徐正倫的特別助理，並從中獲利逾1億元（約2,800萬港元）。另外3名前警員則分別通過招攬警員下線、收取利息等方式，各自獲利最多2,800萬元（約788萬港元）。徐正倫被捕後否認吸金，並辯稱是在警員不斷慫恿下才繼續犯案；蔡崇文等警員則辯稱僅向朋友提供投資訊息。

新北市地方法院認為，徐正倫行為導致眾多受害人畢生積蓄化為灰燼，嚴重影響金融秩序與被害人財產權益，且已曾因違法吸金入獄5年，如今再度犯案，應予重判。其餘涉案警員嚴重損害司法形象，惟考慮各人認罪並嘗試和解，法院遂裁定蔡崇文判囚4年半、吳崇雄3年半，潘昇達、黃煇庭各囚3年10個月。