Omicron本土疫情延燒　全市學校提早放假

天津市爆發內地首波本土新冠變種病毒株Omicron疫情，至周三（12日）下午2時，當地已累計報告76宗確診病例，另有17名無症狀感染者，尚有44人檢測顯示初步受感染。由於疫情嚴峻，該市人大及政協在官網先後宣布，決定延遲原定在下周一（17日）召開的「兩會」會議。此外，天津全市大中小學亦從即日起進入寒假。

天津市衞健委副主任韓金艷在新聞發布會上指出，當局目前已就107份完整流行病學調查報告進行分析，感染者中有48名為學生，而目前出現2宗或以上病例的地點，包括鹹水沽第七小學、高莊子小學、卓瑞托輔培訓機構等。此外，感染者中共出現11宗家庭聚集疫情，另有103人已接種兩針疫苗，其中32人已打加強針。

針對市內疫情走勢，市疾病預防控制中心副主任張穎表示，目前整體發病率集中在本月8日至10日，經初步分析發現，這輪疫情在元旦小長假期間就已經在社區傳播。她相信疫情所涉及的幾個託管班，學生們在假期上課時接觸到病毒，在當地學校開學後，把病毒傳至各自學校，先後感染給同校學生再帶回到各自家中，繼而分布至不同社區。

該市市委教育工委專職副書記孫志良表示，市教育兩委堅決果斷，針對校園疫情防控從兩個方面制訂並實施一系列管控措施；根據疫情發展形勢，明確全市大中小學從即日起進入寒假。同時，所有學校一律實行封閉式管理，明確校外無關人員一律不准進校，校內學生未經批准一律不准出校，任何人進入校門一律核驗身份、檢測體溫、查驗健康碼等。