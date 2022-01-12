涉職務違法兼受賄　廣晟控股集團前副總經理被雙開

廣東省紀委監委周三（12日）通報，該省廣晟控股集團有限公司前黨委委員、副總經理余剛，涉以職務便利在工程承包、股份收購等為他人牟利，非法收受巨額財物。經省委批准，決定開除其黨籍及公職。

經官方調查，余剛違規收受禮品禮金；組織原則缺失，不按規定報告個人有關事項，在幹部錄用、職務晉升工作中，利用職權違規為親屬牟取利益；又對家人失管失教，縱容親屬利用其職務上的影響牟取私利；並大搞權錢交易以職務便利為他人牟利，非法收受巨額財物。

通報指，余剛嚴重違反黨的政治、組織、廉潔和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定並報省委批准，決定給予余剛上述處分，並收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

現年56歲的余剛，曾任長沙有色冶金設計研究院有限公司總經理，深圳市中金岭南有色金屬股份有限公司黨委書記、董事長，並於2020年12月任廣晟資產經營有限公司黨委委員、副總經理，翌年3月任廣晟控股集團有限公司黨委委員、副總經理。