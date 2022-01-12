台男酒後駕駛釀1死3傷　法院以殺人重罪裁定延押

台灣高雄市38歲黃姓男子，上月酒後駕車撞到正在過馬路的林姓男子一家人，造成1死3傷慘劇。黃男事發前不顧友人勸阻，執意酒後開車上路，且有違規高速行駛、闖紅燈等，遭法院依過失致死罪裁定收押。案件至周三（12日）有新進展，檢方起訴移審後法院重開羈押庭，並認同檢方起訴法條，改以殺人罪裁定黃男延押。

黃男去年12月26日晚間在咖啡廳與友人喝完酒後，執意駕車上路，未料在河東路和國民街口直接衝撞正要過馬路的林男一家四口，導致林男37歲的范姓妻子傷重不治，林與2個女兒也身受重傷。經警方調查，與黃男同車的趙姓友人當天並未飲酒，也曾勸阻黃男不要酒駕開車，但黃男卻搶下鑰匙堅持要開車。

酒駕致死案發生前，黃男駕駛愛車與3名友人在咖啡廳碰面，喝了半瓶威士忌後再一起相約到其他店舖吃晚餐，原要由未飲酒的趙男開車載黃男，但後者在酒精的催化下搶走趙手中車匙，執意由他開車前往，隨後就發生死傷慘劇。

車禍發生18天後，檢察官認定黃男酒後駕車，導致1死3重傷，具有殺人不確定故意犯意，涉犯不能安全駕駛、殺人及殺人未遂等罪，檢方依殺人罪起訴黃男，並請法院從重處刑，以資儆懲。黃男移審後，法院以殺人重罪裁定羈押。