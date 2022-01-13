泰和縣行李箱藏屍案　男疑兇涉搶劫盜竊遭起訴

江西省吉安市泰和縣去年9月發生一宗行李箱藏屍案，犯案手法轟動社會。省檢察院周三（12日）表示，吉安市人民檢察院近日已依法對案中被告謝磊，以涉嫌搶劫罪、盜竊罪向該市中級人民法院提起公訴。方姓女死者的父親同日表示，命案至今仍未收到謝磊家屬一方的任何賠償。

方父周三向內媒表示，謝磊被提起公訴的消息，家屬也是經網上途徑得知，事前並沒獲官方通知。另案發後，警方曾向他們透露，謝磊是以利器將女兒方某殺害。而謝磊曾從方某某的帳戶，轉走9,800元（人民幣，下同，約1.18萬港元），謝已花費約300元（約360港元），剩餘的已由警方返還給家屬。至於女兒生前曾用幾萬元購買的基金，家屬曾設法取出，但仍未成功。

方父續指，目前家屬還不清楚謝磊作案的動機，綜合此案的諸多細節，其作案動機極可能和女兒身上的錢財有關。但內媒發現，謝磊今次被公訴的涉嫌罪名為搶劫罪和盜竊罪，並沒有故意殺人罪，這引起網民討論。

案發於去年9月7日，謝磊殺害了在泰和縣任職酒水推銷員、時年19歲的方某，隨後將其屍體藏入行李箱內。謝磊及後截乘的士，的士司機幫其將行李箱扛入後車箱時，發現箱子有可疑血漬，謝隨即逃跑並將行李箱拋棄在街頭。

警方當日通報指，勘察後發現箱內藏有一具女屍，迅速查明死者為方某，並快速鎖定謝磊為疑兇。同年9月8日上午，謝磊在逃亡28小時後落網，泰和縣人民檢察院5日後依法以涉嫌故意殺人罪對謝磊批准逮捕。