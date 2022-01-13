台鐵騎士自撞後墮崖　陳屍沙灘隔日始被發現

林男的電單車在隧道被發現。

台灣花蓮縣壽豐鄉志學村一名20歲林姓男子，周二（11日）晚上駕駛電單車返家途中，行經蘇花公路和平隧道南下路段時，疑逆線撞向隧道壁柱後，從150米高的懸崖墮下。林男家人因其一夜未歸找人無果後報警，終在周三（12日）上午發現他已死去多時。

林姓男子日前因休假騎電單車到新竹遊玩，預計周二晚回家；當晚約8時，他駛經蘇花公路和平路段時，曾打電話向母親報平安，預計約1個多小時後就會到家。惟林男遲遲未歸，林母撥打兒子電話卻無人接聽，於是漏夜沿蘇花公夜北上找尋。到周三清晨5時許，家人發現林男的電單車倒臥隧道口，人卻不知所終。

警消趕抵後，懷疑林男自撞隧道牆壁後，再從懸崖墮下。消防局和仁及和平分隊搜救人員其後到場游繩到隧道下方沙灘，發現倒臥的林男頭部受重創明顯死亡，遂將其遺體運回路面，再送往殯儀館，報請檢察官驗屍。

警方調查指，林男事發時騎車沿台9線公路由北向南行駛，行經和平隧道時，不知何故越過對向行車線，並撞向隧道壁柱後跌落懸崖；其電單車車頭明顯損毀，頭盔、手套散在地上。警方將檢測其事發前是否有飲酒，詳細肇事原因尚待釐清。