兒子拒上學哭訴要找媽媽　慈父拿妻子照片安撫

從該父親分享的照片可見，一雙小小的手把一名女性的大頭貼緊緊握在手中，模樣相當可愛。

台灣一名父親在Facebook群組「爆廢公社」分享，他近日送兒子上學時，兒子一直痛哭要找媽媽，結果他百般無奈下，拿出妻子的證件照，才讓兒子不再哭泣，乖乖上學。貼文曝光後，引起網民熱烈討論，其中不少父母更表示曾遇上相似情況。

該名父親透露，他周二（11日）駕車接送兒子上學，但抵達目的地後，兒子突然放聲大哭，不僅倔強不願意下車，還哭着吼說︰「我要媽媽，不要上學。」該父親見狀，只好在車上翻箱倒櫃，看看能否找到一些東西才安撫兒子的情緒；就在此時，他忽然發現一張妻子的證件照，於是交給兒子；其兒子見到媽媽的照片後，心情豁然開朗，改變心意願意上學。

從該父親分享的照片可見，一雙小小的手把一名女性的大頭貼緊緊握在手中，模樣相當可愛。惟該父親續指，雖然順利安撫兒子思念母親的心情，但他看着兒子緊握妻子的證件照時，「怎覺得哪裏怪怪的」。

貼文引起網民討論，有網民笑言，「老師都會跟他說R.I.P」、「小孩子：當我想媽媽時，我都會看着相片…XD」、「拿出來哭着想媽媽，老師都不敢阻止」。另有網民分享，「我女兒剛去幼兒園時也這樣，說會想媽媽跟弟弟，所以就把相片貼在聯絡簿上，一起帶着上課」、「正常正常，我女兒當初也帶著我2吋大頭照睡覺，搞得好像遺照」。