男子看電視一眼認出　奇迹尋回失散13年母親

山東濰坊市一名男子13年前與母親失散，他近日在家中觀看尋親節目時，發現似曾相識的面容，遂坐火車到濟南向電視台求助。經過一輪查訪後，他基本確認該人便是其母，二人上周五（7日）感動重逢。

現年45歲的劉業金表示，自己當時觀看關於尋親的電視節目，從鏡頭留意到一名口齒不清的老婦，坐在隔壁床上，與記憶中母親臧氏的特徵毫無二致。臧氏是一名殘疾人士，當年離開濰坊高密市其居住的村子，稱要探望在城裏生活的孫子，結果一去不返，家人遍尋不果。

劉業金早前單憑電視上幾秒鐘的鏡頭，奇迹般尋回現年70歲的母親，他火速前往濟南的電視台求助，得知她現身處煙台招遠市的救助站。他上周五與母親相聚兩個多小時，展示以前的照片時，對方不住回應：「認識，認識。」雖然劉男想當天就把母親接走，但仍有待DNA檢測確認，料過年前可以回家。

劉男表示：「母親比以前白了，也胖了。白頭髮有點多了，但身體很好。」現年80歲的父親劉玉財則表示，妻子之前用的東西他都保留着。他們目前還不清楚，臧氏是如何到達招遠。據報她於2012年4月在招遠市張星鎮被發現，曾在街上流浪了3年，後來進了福利院，輾轉住過多間護老中心。