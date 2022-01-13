保母盜走僱主70萬人民幣現金　藏樓梯間不敢花用

家住福建廈門市的何女士近日為了給員工發放年終獎金，於是提取了大量現金並存放在家中，豈料上周六（8日）清點時，發現少了70萬元（人民幣，下同，約港元）。警方調查後發現，偷走現金的是何的林姓保母，且林某竟在光天化日之下，直接用膠袋把重約8公斤的現金偷走。目前，何女士已取回被盜款項，林某則因涉嫌盜竊，被警方刑事拘留。

內地傳媒周三（12日）報道，何女士為了給員工發放年終獎金，於是便提領大量現金並裝在紙箱內，暫存於榻榻米床的儲物格中。至上周六，何女士清點現金時，發現少了整整70萬元。由於屋內門窗完好，何女士懷疑是林某把錢偷走，於是報警求助。警方翻查閉路電視畫面後，發現林某上月31日下午離開屋苑時，右手曾拿着一個黑色膠袋，且外觀隱約顯現出整捆現金的輪廓。

上周六下午2時許，警方迅速趕到林某住處將其拘捕。面對審訊時，林某否認盜取現金。惟警員發現林某犯案當天曾返回位於漳州市的老家，於是又趕到林某的老家，在樓梯間內尋回款項。在警方尋回款項後，林某才承認盜竊，並指因擔心僱主會發現，所以一直不敢花用偷走的金錢。