羈押男子遭囚犯打爆脾臟需切除　看守所拒保外就醫

河南開封市祥符區看守所一名劉姓在囚人於去年底被同室囚犯毆打，導致脾臟破裂，需要手術切除。事後劉某申請保外就醫，卻遭看守所拒絕，理由是劉某的傷勢未符合條件。劉的家屬不滿，指劉某傷勢未愈便被送回看守所，批評有關部門處理手法太不近人情。

去年初，39歲的劉小艷因涉嫌銷售假冒註冊商標被刑事拘留，羈押在祥符區看守所內。同年11月5日，劉小艷拒絕給同室的李姓囚犯借衣服，因而遭6人圍毆長達5分鐘。事後劉某自行按下警報，被送往開封市第三人民醫院救治。2名毆打劉某的囚犯則被提起公訴，主管監房的管教民警也被黨紀處分。

入院紀錄顯示，劉某送院時已出現神志差，頭部疼痛，腹腔積血的症狀，診斷結論為創傷性脾破裂、腎挫傷、肺挫傷、肋骨骨折、腹腔積血、腰椎間盤突出。他接受脾臟切除手術後，看守所通知其妻宋小蘭到醫院看護。

據宋女描述，丈夫手術翌日身上插滿喉，全身不能動，無法進食。去年11月20日，經開封縣公安局鑑定，將劉某評定為重傷二級。3日後，民警卻以劉某「能下地走路」為由，讓他出院並帶回看守所，但宋女強調丈夫不同意出院。

劉某回到看守所後，律師表示他精神狀態比較差，「走路時腰直不起來」。宋女曾向看守所申請對丈夫變更強制措施，但所方回覆是劉某不符合保外就醫條件。劉的代理律師認為，警方對劉某傷情鑑定不全面。

看守所於去年12月兩次帶劉某去醫院檢查，醫生意見分別為「繼續觀察」和「隨診覆查」。看守所負責人解釋，劉某的傷情鑑定達不到法定的保外就醫的條件，加上劉某的案件很可能是5年以上刑事案件，依法不支持取保候審。