天津昨爆46宗本土病例　多區限行餐廳禁堂食

天津繼陝西和河南之後，成為內地本輪疫情第三個爆發點。據國家衞健委周四（13日）公布，前一日全國新增190宗新冠肺炎確診病例，其中本土124宗，境外輸入66宗。天津新增41宗本土確診和5宗本土無症狀感染。當地周三（12日）除宣布全市大中小學提早放寒假，亦決定對3個區加強防疫措施，包括禁止餐廳堂食。

除天津外，前一日新增本土確診病例分別為河南76宗，其中43宗在安陽、許昌市28宗、鄭州3宗、信陽、滑縣各1宗；陝西6宗均在西安；廣東深圳通報1宗。新增境外輸入確診病例分別為上海31宗，廣東17宗，天津6宗，福建5宗，浙江4宗，廣西2宗，北京1宗。同日新增無症狀感染症例31宗，其中9宗本土個案分別來自天津、遼寧、廣東和雲南，其餘22宗為境外輸入。至今內地累計104,379人確診，當中4,636人病亡。

天津市政府周三在記者會稱，截至當日下午2時，本輪疫情已有137人感染，當中包括76人確診、17人無症狀感染，另44人經檢測初步顯示感染。截到當日上午9時，已離開當地的師生總數逾34.5萬人，據統計目前仍有5.6萬多名大學生留在當地，涉及22間大學。該市教育委員會已加強與屬地府溝通，確保學校物資供應充足。

另天津市疫情防控指揮部周三發通告稱，要求津南區、河西區、西青區內所有非疫情防控必要人士減少流動，居家辦公；要求上述3區內公共場所關停，福利、養老機構實施封閉管理，取消餐廳、單位堂食；農貿市場、商市等生活物資供應場執行嚴格量體溫、驗碼和限流等防疫規定。