中國防疫取消美赴華航班　美警告採管制行動

因接連有美國飛往中國的航班乘客確診新冠肺炎，中國民航局近日對多個航班發出熔斷指示。美國拜登政府周三（12日）批評，中方此舉不符合兩國航空運輸協議，警告可能採取管制行動回應。

美國運輸部發言人表示，中國的行動不符合《中美航空運輸協議》，華府正與北京協商，保留採取適當管制措施的權利。美國航空協會表示正與華府及中國政府溝通，確保把對旅客的影響降至最低。

在中方的熔斷指示下，周三再有6班由美國飛往中國的航班暫停，今年初被取消的美國赴華航班累計70班，中方亦暫停其他國家的國際航班。國際航空運輸協會（IATA）周三指出國際機票銷售在2021年末大幅減少，指摘是因為各國政府關閉邊境，對新冠變種病毒株Omicron反應過度。

自疫情開始以來，中美之間就針對航班的防疫規定爭論不休。美國運輸部去年8月下令對部分從中國往美國的客運航班實施40%載客限制，被指是回應中國同月對美國聯合航空公司航班實施同類限制。至去年12月，美國多個飛往中國的航班突然延誤或取消，甚至航程過半後返航，有外媒稱因中方防疫規定調整所致。中國駐美大使館否認說法，反指是美國各航空公司人手短缺，導致大量國際航班取消。