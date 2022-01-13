李眉蓁涉嫌抄襲論文　以違反著作權法遭起訴

台灣高雄市議員李眉蓁前年參加高雄市長補選時，被指其中山大學碩士論文涉嫌抄襲。李眉蓁事後公開道歉，中山大學則宣布撤銷其碩士學位。論文原作者、台北大學碩士生雷政儒其後對李提告，橋頭地方檢察署周四（13日）偵查終結，認定李犯行明確，依違反著作權法將她提起公訴。李眉蓁對此表示，尊重司法，後續交給律師處理。

李眉蓁是中山大學社會科學院大陸研究所碩士，曾於2008年發表碩士論文「台灣對中國大陸之貿易分析」。2020年高雄市長補選舉行期間，上述論文卻被指涉嫌抄襲台北大學公共行政暨政策學系碩士生雷政儒，在2000年7月出版的論文《兩岸經貿互動與台商投資之演變分析》。有台媒更稱，經比對2論文相似度高達96%。

橋頭地檢署表示，李眉蓁明知論文是雷於2000年就讀台北大學期間完成，著作財產權屬雷所有，卻未經雷的同意抄襲和改寫其論文，並撰寫成中山大學大陸研究所碩士論文。雷於2020年7月得知後提告，檢方依法偵辦後，以涉犯著作權法中擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權，及擅自以改作之方法侵害他人之著作財產權罪，對李提起公訴。

2020年10月，中山大學宣布撤銷李的碩士學位，當時她表示，學校本該是獨立單位，卻隨政治起舞，對她政治追殺，讓她感到很失望。而來自國民黨的李，在前年的高雄市長補選中，最終敗於民進黨的陳其邁。