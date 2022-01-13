張文宏：輸入疫情壓力巨大　Omicron不容忽視

上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長張文宏表示，近期國際上處於新冠肆虐的極高風險期，內地應對輸入性疫情的壓力巨大。與新冠變種病毒Delta相比，新變種毒株Omicron更快、更隱蔽，但是仍然具備不容忽視的殺傷力。

張文宏周四（13日）在社交平台發文，提到上海市公共衞生臨床中心新冠病房的輸入性感染者數量，目前已經超過歷史最高。他引述世界衞生組織的研究推測，Omicron在社區的傳播速度快，會導致住院人數激增，對衞生系統和其他相關部門帶來嚴重後果和負擔。他形容，人類與Omicron的搏鬥仍處於最艱難的時刻。

另外，張文宏當日再次與科研團隊討論近期疫苗加強針接種後，對Omicron保護性研究的進展，並為研發國產新一類口服抗新冠口服藥物的臨床研究準備。他形容，疫苗和藥物將是未來人類度過新冠大流行，回歸正常生活的核心科技支撐。

張文宏在文末表示，目前也有迹象表明，情況正朝有利於人類的方向發展。他認為，中國此時最佳的策略是保持戰略定力與耐心，維持強化疫苗接種與公共衞生防控策略，以時間換取空間，最終在最合適的時間節點，以極低新冠死亡率順利度過大流行期，逐步實現生活正常化。