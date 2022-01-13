台今增65宗確診　桃園機場群聚感染累計59人

台灣周四（13日）新增65宗確診病例，分別為14宗本土感染和51宗境外輸入，新增1宗境外輸入死亡病例。桃園機場的群聚感染疫情持續擴大，被指是「超級傳播者」的居家服務員（即家護助理），曾在1月4日到桃園市中壢區聯邦銀行健行分行開戶，造成14人受感染。

指揮中心表示，周四新增的本土確診，分別為10名銀行職員、1名職員家屬、2名居服員契妹家人和1名台北聯合醫院仁愛院區護士。除醫院感染外，桃機群聚相關確診人數累積至59人。

指揮中心指揮官陳時中表示，新增的死亡病例為一名50多歲台灣男子，具有慢性病史。他在去年12月於越南確診，隨後由國際緊急醫療專機運返台灣住院隔離治療，回來時已插管，最終在周日（9日）不治。

新增的境外輸入病例，分為航班入境時檢測確診和家居隔離期間發現確診病例。桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝周四表示，當日上午為4架長程航班共180名乘客進行核酸檢測，發現其中14人確診，受感染率約7.78%。陳時中指出，周三（12日）有8航班抵台，共430人入境，其中24人檢測確診，確診比例為5.58%。