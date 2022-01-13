經濟學家倡印錢谷生育　涉違法遭微博禁言

江蘇東吳證券首席經濟學家任澤平近日在微博提議，國家應盡快通過發債2萬億元（人民幣，下同，約2.45億港元），提高家庭福利開支佔國內生產總值（GDP）比重，以令中國生育率不再下跌；被部分媒體抨擊為譁眾取寵。任澤平的微博帳號周三（12日）晚間因「違反相關法律法規」而被禁言。

任澤平周一（10日）發表《解決低生育的辦法找到了——中國生育報告》一文，提出家庭福利開支比例與生育率有一定相關。他指出，經合組織（OECD）國家2015年的家庭福利開支佔GDP比重平均達2.4％，認為中國應參考上述平均比重，向國民發放生育經濟補貼。

此外，任澤平指出因應生育觀念轉變，目前適育的「90後」和未來的適育「00後」，將不會踴躍生育三胎。他建議國家應重點鼓勵尚存「多子多福」觀念的「75後」至「85後」人口生育，盡快推出鼓勵生育基金，「用10年社會多生5,000萬孩子；不要指望90後00後」。

有匿名業內人士認為，央行放水2萬億元是一個非常重大且需要嚴謹論證的話題。任澤平的觀點可能更易挑動大眾的情緒，並收到一些呼應，但實在過於草率。「如果大量的輿情相信國家就應該發錢刺激生育，那麼它的後果，相信是管理者不願意看到的」。