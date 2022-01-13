受賄逾2.74億人民幣　海南三亞市委前書記認罪

童道馳（中）在庭上作出最後陳述。

海南省委前常委、三亞市委前書記童道馳受賄、內幕交易一案，周四（14日）在廣東省深圳市中級人民法院一審公開開庭審理。童道馳在庭上作出最後陳述並表示認罪悔罪，法庭宣布休庭及擇期宣判。

深圳市人民檢察院起訴指控，童道馳在2004年至2020年期間，利用擔任中國證監會上市公司監管部副主任、發行監管部副主任、資本市場改革發展工作小組辦公室負責人、國際合作部主任等職務便利以及職權或地位形成的便利條件，為他人在公司上市、融資借款、職級晉升等提供幫助，非法收受他人財物，共計折合逾2.74億元人民幣（約3.31億港元）。

在2006年至2007年，童道馳在擔任中國證監會發行監管部副主任期間，還將履職時獲悉的股票內幕訊息告知其親友，後者在敏感期內交易相關股票，情節特別嚴重。檢察機關提請以受賄罪、內幕交易罪追究童道馳的刑事責任。

公開資料顯示，現年54歲的童道馳，早年曾於加拿大、美國留學，回國後在證監會、商務部任職，2016年出任湖北省副省長，2018年11月起出任海南省委常委、三亞市委書記，至2020年11月受查，並於2021年6月批准逮捕。