國開行前湖北分行長被開除黨籍　前海南分行長遭雙開

中紀委國家監委周四（13日）通報，國家開發銀行海南省分行前黨委書記、行長徐偉華，以及國家開發銀行湖北省分行前黨委書記、行長林放，均因涉嫌受賄及違法發放貸款犯罪，其中徐偉華遭開除黨籍及公職，林放則遭開除黨籍；他們涉嫌犯罪的問題均已移送檢察機關依法審查起訴。

通報指，徐偉華不但收受管理服務對象消費卡，接受客戶宴請，收受客戶禮金，安排客戶支付個人費用，更在幹部錄用工作中，違規及利用職務便利為他人牟取利益，非法收受他人巨額財物，並違反國家規定審批發放貸款，數額特別巨大；面對組織審查時，徐偉華透過轉移涉案財物，企圖對抗審查。

通報又指，林放不但違規接受管理服務對象宴請、收受下屬禮金，且長期無償借用客戶車輛，違規從事營利活動，甚至利用職務便利和職權形成的便利條件，為他人牟取利益，非法收受巨額財物，並違反國家規定審批發放貸款，數額特別巨大；面對組織審查時，林放又與多人串供，企圖對抗審查。

通報批評，兩人身為中央金融企業黨員領導幹部，卻對黨不忠誠、不老實；徐偉華被批評與不法商人沆瀣一氣，利用稀缺金融資源大肆牟取私利，棄守金融風險底線，造成國有資產重大損失；林放則被批評，自身不廉帶壞家風，把組織給予的信貸權力當作牟取私利的工具，與不法商人互養共生；經研究，決定給予兩人上述處分。