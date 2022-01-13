每4分20秒就有一人罹癌 大腸癌連14年居首

台灣的衞福部周四（13日）公布最新數據顯示，2019年台灣平均每4分20秒，就有一人罹癌，比前一年快11秒。其中，大腸癌連續14年蟬聯10大癌症之首。

數據指出，台灣於2019年的新發癌症人數為121,254人，比2018年增加5,123人；出現癌症年齡中位數為64歲，比2018年大1歲。其中，大腸癌確診人數多達17,302人，連續14年居首。其次依序為肺癌、女性乳癌、肝癌、口腔癌、前列腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮體癌，與前一年排序相同。

最新數據又指，男性新發癌症人數為64,109人，年齡標準化癌症發生率為每10萬人口就有345.4人患癌，比2018年增加4.1人。在女性方面，新發癌症人數為57,145人，平均有發每10萬人口就有292.7人患癌，比2018年增加8人。

當局分析指出，由於台灣人口老化問題嚴重，加上都市人不健康的生活習慣，出現癌症人數預計仍將持續上升。10大癌症中，前列腺癌、乳癌、肝癌、甲狀腺癌等都與肥胖有直接相關，肥胖者罹患癌症的風險比一般人高2至4倍。