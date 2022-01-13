全市增5宗本土病例　與境外無症狀患者同源

上海市政府周四（13日）晚公布，當地新增2宗本土確診及3宗本土無症狀感染個案，5名患者與周二（11日）報告的1名境外輸入無症狀感染者相關，屬於同一個傳播鏈，在隔離管控期間接受檢測時發現染疫，當中3人為奶茶店員工。截至晚上7時，當地已排查304名密切接觸者304人，均已落實隔離管控。

市衞健委於周四晚間舉行的新聞發布會通報，5名患者分別為4男1女，年齡介乎17至26歲不等，其中3人為靜安區愚園路228號某奶茶店的員工。他們是此前境外輸入無症狀感染者的密切接觸者及次密切接觸者，在隔離管控期間的例行新冠病毒核酸篩查中發現結果異常，經市疾控中心覆核後證實染疫。

根據國務院聯防聯控機制有關要求，經市疫情防控工作領導小組辦公室研究決定，官方決定將確診病例的工作地，即靜安區靜安寺街道愚園路228號列為中風險地區，上海市其他區域風險等級不變。

上海市民政局副局長曾群在會上指出，目前上海市對入境人員採取「14＋7」的管理措施，亦即實施「14天集中隔離觀察」及「7天社區健康監測」。他強調，如果相關人員在1違反了規定，當局將依法依規採取嚴肅的懲戒措施，追究相關責任，包括進行失信懲戒、通過社會輿論監督，督促相關人員做好自律管理。