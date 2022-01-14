小食店被揭老鼠成群　店長致歉承諾整改

內地近日有網民爆料，指雲南昆明市「西雙版納傣味」小食店的環境髒亂、老鼠成群，批評其食品安全不達標。內地傳媒記者前往現場走訪時，也發現有老鼠在附近出沒，更看見該店職員在溝渠旁邊洗菜。對此，該店老闆公開致歉，強調將針對問題進行整改。

從爆料網民拍攝的照片可見，該店把兩個裝有抹布的不銹鋼水盆，以及一個裝有食物殘渣的過濾盆放在地上，其中過濾盆內還聚集了一群老鼠，畫面嚇人。內媒記者前往現場走訪時，有附近住戶透露，該店的衞生問題已存在一段時間，但仍有不少客人光顧，當中包括小孩及長者。該住戶批評，不少病毒均可通過老鼠傳播，「我覺得（該店）這種（行為）太缺德了」。

記者及後根據網民提供的線索，找到該店洗菜洗碗的地方，發現一名身上印有「西雙版納傣味」圍裙的中年女子，正在溝渠旁邊洗菜，現場不時散發出陣陣臭味。店長小蔣及後聞訊趕至，並接受記者採訪。小蔣聲稱，已留意到網民爆料，強調職員因忙碌才忘記處理食物殘渣，又指該店所使用的抹布均經過消毒液浸泡。惟記者採訪期間，發現一旁的垃圾桶又有老鼠竄出。

記者其後向該店所在的中匯商業中心物業管理方了解情況。管理處負責人楊亞勇表示，針對上述情況，商場已向當地市監局及衞生部門報備，並第一時間與商戶聯繫及了解，接下來也針對衞生、安全等問題，包括防疫要求等，完成相關的工作。