MI5發警告指一華人律師是中國間諜　試圖滲透英國國會

英國傳媒周四（13日）報道，英國國會下議院議長賀立紳向國會議員發電郵，指軍情五處（MI5）發出警告，指在英國擔任律師的華人李貞駒（Christine Lee）是中國間諜，試圖滲透國會，干預英國內政。

有關警告指出，李貞駒「為中共工作，透過向政界捐款，與英國議員建立聯繫」，又指有關捐款來自中國及香港，提醒任何人如被李貞駒接觸，應提防她的聯繫，以及其所推動的中共議程。

賀立紳指出，李貞駒「代表以香港和中國為基地的外國人」，對在職及有抱負的英國國會議員捐款，又指李掩飾捐款來源，是不可接受的行為，正採取措施阻止。保守黨前黨魁施志安對事件深表關注，要求將李貞駒驅逐出境，並促政府就事件向下議院發表聲明。

英媒報道，軍情五處指李貞駒長期贊助工黨議員簡德禮（Barry Gardiner），曾在5年內向他捐款42萬鎊（約448萬港元）；又指加德納2015年9月成為影子能源大臣後，李貞駒透過自己開設的律師事務所開始對他捐款，當中一筆逾18.2萬鎊（約194萬港元）的款項，用於支付簡德禮兩名國會助手的薪酬，其中一名助手就是李貞駒的兒子威爾克斯(Daniel Wilkes)。報道亦指李貞駒的律師事務所為中國駐英國倫敦大使館工作。李貞駒據報目前仍身在英國，暫未被捕，現階段也沒有議員涉嫌犯罪。

簡德禮發表聲明，表示多年來一直有與安全部門聯絡，安全部門一直都知道李貞駒與他的辦公室的接觸，亦知道李貞駒資助其辦公室研究人員所作的捐款。簡德禮還證實，威爾克斯在周四已辭職，而軍情五處並沒有情報表明威爾克斯知道其謀母親的行為，也沒有情報顯示他與母親同謀。