懷孕39周孕婦患乙型流感　遭強制轉院致男嬰缺氧

上海一名懷孕39周的李姓孕婦，日前因發燒到上海國際和平婦幼保健院治療，檢測後證實確診具傳染性的乙型流感。醫院多次發通知要求準備剖宮產手術，但隨後又取消，並讓她轉至遠在60公里外的上海公共衞生臨床中心的隔離病房。李女最終誕下一名男嬰，惟羊水二度污染，孩子在宮腔內缺氧，未知其影響。

李婦的竇姓丈夫表示，妻子本月4日做完核酸檢測回家後突然發燒至攝氏38.3度，翌日檢測結果顯示無受感染，遂趕緊至上海國際和平婦幼保健院求醫。醫生擔憂孕婦發燒對胎兒有影響，為對方做剖宮產手術，詎料得悉她確診乙型流感後取消手術。

入院近兩日後，醫生要求李婦轉院，並入住隔離病房。惟竇男指出，兩間醫院的路程太遠，其妻已開始出現疼痛症狀，擔憂在路上「作動」。醫生表示，因乙流屬二級傳染病，該院不具備隔離條件，如住院區或手術區發生傳染，院方難以擔起責任，且上海市規定該情況須轉院，加上李婦隨時有分娩可能，出於安全考慮不能再拖延轉院時間。

院方工作人員周三（12日）表示，醫院一律不接收患有流感的孕婦，但對於具體情況則表示不太清楚。竇男則表示，醫院事後曾稱可以退還部分費用，但他不在乎，只求一個合理的解釋。

事件引起社會關注。上海市衞健委主任鄔驚雷周四（13日）表示，醫院在應對處置的時候，專科醫院既要考慮個案情況，同時也一定要從相關醫院的孕婦群體安全做考慮，避免院內交叉感染，保障其他在院產婦的安全。他續指，當地政府近日再次重申及要度，接診醫療機構要落實首診負責制，不得以任何理由推諉拒診患者，官方要求他們優化、完善診療就醫方案，做好院感防控，滿足患者醫療需求。