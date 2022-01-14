消防栓沒水致6人被燒死　家屬告物業公司遭駁回

重慶市涪陵區馬鞍街某安置小區2年多前發生大火，劉明（化名）一家6口在火災中不幸身亡。劉明表示，事發時起火樓層的消防栓無水供應，延誤了最佳搶救時機，因此通過法院向小區物業和消防部門提起訴訟，並要求賠償，惟訴訟請求遭法院駁回。

事發於2019年12月30日上午，劉明得悉家中起火後，立即叫車從貴州趕回老家，但在路上已得知家中6人，包括其父、妻子、兒子夫婦及2名孩兒均葬身火海，只有他和因病住院的80多歲母親避過一劫。劉明事後從親戚和小區居民處獲悉，火災發生後，其家所在的12樓和樓下一層的消防栓內均沒水供應，消防員要從1樓駁喉灌救。另消防車在趕往小區時，又被停在小區門外的一輛車阻擋造成耽誤。

2020年2月，消防部門認定該次火警事故為劉明家客廳的麻雀機電路故障所致。惟劉明認為，作為小區的物業服務公司，保持消防栓時刻有水是履行物業服務合約的義務。至於消防部門到場後不能正常工作，亦導致其家重大損失。同年4月，劉明向涪陵區人民法院提起訴訟，要求小區物業重慶雅仕物業服務有限公司和涪陵區消防救援支隊賠償損失、精神撫恤金和訴訟費共163萬元（約202萬港元）。惟法院於2021年12月30日駁回劉明和家人的訴訟請求。

判決書顯示，原告提供的證人作證該小區12樓消防栓內無水，但民眾非消防專業人員，結合消防部門提供的證據，法院認為原告證人的證詞不足以證明，被告物業公司對消防設施管理未盡合約義務，故對原告的主張不予支持。但劉明表示，小區的竣工標誌牌上標明竣工時間為2019年5月7日，但業主卻在2014年經已入住，他質疑入住前消防部門是否對小區進行驗收。目前，劉明已經向重慶市第三中級人民法院提出上訴。