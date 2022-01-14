傳內地券商禁員工炫富　不能開豪車戴名錶上班

內地網絡周四（13日）起流傳一份來自某券商的「行為準則」，明確禁止員工「炫富」，具體規定包括在「工作環境下不允許開豪華車（100萬元以上）、戴高檔手錶（15萬元以上）、使用高檔包（5萬元以上）」。

相關截圖顯示，該份「行為準則」來自某券商固定收益融資部，明確對奢侈品使用、言談舉止、對外宣傳、生活作風四方面進行行為規範，「為堅持共同富裕的社會價值觀，符合當前的社會形勢」，「避免炫富、高調等行為給公司甚至整個行業帶來負面影響」。

準則針對「晒薪酬」的行為提出要求，不允許在使用社交軟件、社交平台時發工資、獎金等截圖或具體金額，不發布高端奢侈品、旅行以及餐飲、酒水的相關內容；接受正式採訪前須向部門提交申請，接受正式和非正式採訪（參加論壇等）時不得隨意評論行業薪酬。在對外宣傳及招聘訊息中，不可含有薪酬和待遇訊息的表述。招聘廣告不允許標註高薪和高提成、強資源等要素。

消息傳出後，引來尤其是業界議論紛紛，有評論直指證券行業明確面臨限薪問題，但也有從業者稱「平均薪酬害苦了底層工作者，企業中的高層和基層職工相差懸殊，但行業降低薪酬各層級都降」。儘管相關內容真確性有待考證，但證券行業薪酬問題已引發有關部門的重視。中國證券業協會近日向券商下發薪酬管理制度調研的通知，為了解行業對完善薪酬管理制度的意見建議進行調研，以為公司穩定健康發展提供保障。