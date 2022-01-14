數千別墅侵佔濟南受保護山區　中央督查未見成效

山東濟南市南部山區位於泰山山脈，具重要生態價值，也是當地地下水的主要補給來源。一段時期以來，當地人蜂擁進入山區興建別墅，造成地面急劇硬化，大面積地下水補給區域遭受破壞。在中央督辦下，當地於2017年起曾開始清拆大規模行動，惟內媒周四（13日）報道稱，4年過去，只有部分別墅被拆，數千幢仍屹立不倒，還有新的項目正在興建。

濟南南部山區於2001年被列入省級生態功能保護區，2008年被納入省重點生態功能保護區；省市明確規定嚴控城市人口南移，和嚴限南部山區各類開發建設活動。內媒記者近日前往被納入「全國重要飲用水水源地名錄」的臥虎山水庫、錦繡川水庫時，發現水庫周邊興建了數以百計的別墅，巨大的山體被挖得面目全非。

此外，分布在濟南泉域的24條重點滲漏帶，可以像漏斗一樣把地面水快速補充到地下。中央第二環保督察組向山東省反饋督察情況時指出，濟南泉域重點滲漏帶被大量開發侵佔。據了解，當地數千幢違建別墅絕大多數是在國家實施「禁墅令」後的2003年至2015年建成。2017年5月，濟南南部山區管委會負責人在某次大會上透露，「在南部山區建別墅的非富即貴」，當地不少村民稱，這些別墅的主人「有的一看就像是幹部」。

自2017年起，在2輪中央環保督察過程中，當地有關部門多次表明對違建別墅「零容忍」。濟南南部山區管委會曾通報稱，自2017年5月至2020年9月，先後拆除各類違建6,871處、423萬平方米。但當地群眾稱，濟南南部山區3年多來拆除的別墅只是「冰山一角」，大量別墅被網開一面。

經內媒報道後，濟南市委、市政府周四立即召開專題會議，成立由市委、市政府主要領導，以及相關部門負責人組成的領導小組和工作專班，要求對南部山區違建別墅問題進行全面摸底排查，對涉及違法違規的建築，一經查實，堅決拆除，對相關責任人嚴肅查處，絕不姑息。