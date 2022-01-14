內地昨增143宗本地確診　天津多34宗

內地周五（14日）公布前一日新增201宗新冠肺炎確診病例，其中143宗本土個案有98宗來自河南。近期爆發變種病毒株Omicron疫情的天津，再多34宗本土病例。自本輪疫情發生後，天津已完成兩輪全民核酸檢測，而在剛完成的第二輪檢測中，共發現44名感染者。

河南新增本土確診病例中，其中安陽報告69宗，許昌25宗，鄭州4宗；天津新增病例有28宗來自津南區，西青區3宗，河西區2宗，紅橋區1宗；陝西西安亦新增8宗；上海2宗；廣東1宗。新增58宗境外輸入確診中，包括上海30宗，廣東9宗，廣西4宗，天津、遼寧、浙江、福建各3宗，四川2宗，北京1宗。另新增42宗無症狀感染病例，其中4宗本土個案分別來自上海和天津。至今內地累計104,580人確診，當中4,636人病亡。

據天津市疫情防控指揮部周五消息，第二輪全民核酸檢測中驗出的感染個案，32人來自集中隔離點，12人來自疫情封控和管控區，其餘人結果均無感染。該人口達1,400多萬的城市，自周三（12日）中午起花約一天時間，便基本完成第二輪全民核酸檢測。當地醫護人員表示，差不多10秒內就能完成一名居民採樣。

天津本輪疫情「零號病人」至今仍未找到，天津市疾病預防控制中心副主任張穎表示，不能完全排除病毒直接從境外輸入的可能性，除了人還有物體與環境的傳播；另一方面，也有可能是入境病例通過其他地區傳入天津。張穎又指，本輪Omicron疫情在當地至少已傳播3代。有專家表示，很可能在查找源頭時，「零號病人」已經不再播毒，也就是說無法通過核酸檢測手段來發現。