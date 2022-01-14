訓練飛機墜毀釀2死　屬人為操作失誤

河北省滄州市一架DA40系列飛機去年7月突然失事墜毀，機上執行飛行訓練任務的兩名學員均死亡，飛機嚴重損毀。內媒周四（13日）報道稱，事故主因是飛機載重平衡數據超出螺旋科目規定範圍；學員在實施螺旋訓練時，螺旋改出動作不到位；教員接管飛機不及時，錯過最佳時機，飛機進入深度螺旋狀態，導致墜機。

西安金勝通用航空有限公司的DA40系列飛機，去年於機場西北側的滄州森林公園內墜毀，該款機型多在航校內用於飛行訓練。事發後，民航華北局組成調查組，從執飛人員資質、機場運行、航空器可能存在的機械故障及氣象、通信情況等多方面，認定事故性質是一宗人為責任原因通用航空一般事故。

調查局發現，訓練期間教員曾多次呼喊「蹬舵抱桿」、「反舵」等指令，但飛機轉至360°方位時學員未松桿，飛機迅速進入螺旋第2圈，旋轉加快，最終墜毀。當局認為整個飛行訓練過程中機組溝通不暢、飛行教員糾正動作不及時、特情處置不當是致飛機墜毀的主要原因。

調查組又指出，核實公司飛行手冊時發現對方未能提供《螺旋飛行載重平衡表》，手冊上的飛機空重值為771.1公斤，但實際是765公斤，機上剩餘油量也超出實施螺旋飛行訓練手冊要求。