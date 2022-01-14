丹麥指中國間諜威脅日增　涉竊取技術爭奪北極資源

丹麥安全情報局周四（13日）發表一份報告稱，針對丹麥及其領地的外國情報活動近年來有所增加，而這些主要來自中國、俄羅斯和伊朗的間諜威脅，主要涉及竊取技術和知識，爭奪北極地區的自然資源。中國駐丹麥大使館同日回應，有關報告對中國無端指摘，中方堅決反對並已提出嚴正交涉。

報告表示，中國、俄羅斯和伊朗等外國情報機構試圖與丹麥的學生、研究員和公司接觸，以獲取該國的科研訊息。該局反間諜負責人亨利克森（Anders Henriksen）對當地媒體稱，某些類型的研究，即使在非常早期的階段，也可能被用於軍事目的。英媒於去年11月發現，哥本哈根大學一名華人教授秘密與中國軍方開展基因研究。當地媒體曾披露，丹麥至少有30名科研人員曾被中國「千人計劃」招募。

報告指出，2019年發生一宗偽造信函事件，聲稱是格陵蘭外長寫給一名美國參議員，信中內容表示當地將進行獨立公投。報告指出，該信可能是由俄羅斯特工偽造並在網上分享，目的是希望製造混亂，並在丹麥、美國和格陵蘭之間引發衝突。據了解，格陵蘭和法羅群島是丹麥的領地，也是北極理事會成員。該地區的地緣政治重要性日漸提升，原因是俄羅斯、中國和美國均覬覦該地區的自然資源和海上通道。

中國駐丹麥大使館發言人表示，報告中涉華部分污衊中國竊取丹麥科技成果，對當地開展間諜活動，是毫無根據，充滿臆想，目的就是渲染所謂「中國威脅」，抹黑中國形象。中方敦促丹方摒棄冷戰思維，正確看待並維護中丹在包括科技、人文等領域在內的交流合作，多做有利於中丹關係健康發展的事。