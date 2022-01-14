腦癱女童塗哥士的玩水　全身重度燒傷

河北省石家莊市一名10歲女童獨留在家期間，疑把用於通渠、俗稱「哥士的」的氫氧化鈉塗抹在身上後玩水，導致全身重度燒傷，目前在重症監護室急救。事主母親指，女兒3歲診斷腦癱，至今不會說話及正常走路。

內地傳媒周四（13日）報道，住在長安區的婦人劉梅指，本月3日晚上約11時外出工作後回家，發現女兒露露全身多處燒傷。她透露自己與丈夫離異，平日上班時獨留女兒在家，透過閉路電視留意對方是否安全。惟事發當晚約8時，露露從客廳進入廚房離開閉路電視畫面後，劉梅因聽到女兒的聲音，以為她在玩耍便沒有加以留意。

報道指，劉梅家中的廚房爐具及其他電器均不能使用，以免女兒誤用而發生意外。劉梅憶述當日進入屋內發現廚房旁雪櫃頂的物品跌在地上，包括數月前為通渠而購買的哥士的，她早前把用剩僅四分之一的哥士的擱在女兒難以觸及雪櫃上。劉梅的朋友估計，露露可能原在廚房玩水，後來把哥士的塗抹在身上，遇水產生化學反應而燒傷；患有腦癱的露露不懂呼救或打開廚房門逃生，最終延至近3小時後，母親回家始揭發事件。

劉梅稱，女兒因身體殘疾而沒有學校接收，只能在家玩耍，不時交由朋友照顧。她泣道，平日女兒把家裏弄得一片混亂亦沒有所謂，現在只希望她能早日康復。